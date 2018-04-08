Погранслужба Украины: экипаж судна «Норд» не выпущен в РФ из-за проблем с документами

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — сказано в сообщении.

В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт «Гоптовка» в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами РФ. В ведомстве считают, что представители генерального консульства хотели «вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета».