Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
"Достигнет противника за 10 километров": СМИ о "Береге" России
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Ксения Собчак надела дождевик за 69 тысяч рублей
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Россия проверила «Панцирь-С1» в Сирии: СМИ о доработке
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11:45 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ опровергло сообщения о применении армией Сирии химоружия в Думе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Российские военные заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в городе Дума (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Источник: Reuters

«Решительно опровергаем эту информацию», — сказал в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Читайте также
США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в сирийской Думе

«Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сообщил он.

Евтушенко отметил, что «ряд западных стран» пытается помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», — сказал он.

По его словам, о том, что накануне в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором, сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе — «Белые каски». Российский генерал заявил, что эти организации «широко известны своими фейковыми новостями».

Как сообщалось ранее, вечером 6 апреля правительственные войска Сирии начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

15 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Нурмагомедов победил Яквинту в матче за титул чемпиона UFC
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Алсу готовится стать мамой в четвертый раз Певица поделилась подробностями личной жизни.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь