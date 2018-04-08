Минобороны РФ опровергло сообщения о применении армией Сирии химоружия в Думе

Источник: Reuters

«Решительно опровергаем эту информацию», — сказал в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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«Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сообщил он.

Евтушенко отметил, что «ряд западных стран» пытается помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. «Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия», — сказал он.

По его словам, о том, что накануне в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором, сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе — «Белые каски». Российский генерал заявил, что эти организации «широко известны своими фейковыми новостями».