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14:07 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил белорусов с православной Пасхой

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Пасха символизирует торжество жизни, говорится в поздравлении президента Беларуси, которое адресовано соотечественникам.

Источник: Sputnik.by

Александр Лукашенко направил искренние поздравления православным христианам Беларуси со светлым Христовым Воскресением!

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«Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что Пасха раскрывает саму суть христианской веры, которая наполнена светом и любовью. Пасха означает духовное обновление человека, который открыт сердцем для веры.

По его словам, в этот день ощущается особая атмосфера, которая приносит верующим настоящую радость, побуждает на хорошее дело, окружает заботой самых близких и тем, кто нуждается в поддержке.

«Пусть Пасха принесет в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания», — резюмировал Лукашенко.

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