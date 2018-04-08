Лукашенко поздравил белорусов с православной Пасхой

Источник: Sputnik.by

Александр Лукашенко направил искренние поздравления православным христианам Беларуси со светлым Христовым Воскресением!

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«Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что Пасха раскрывает саму суть христианской веры, которая наполнена светом и любовью. Пасха означает духовное обновление человека, который открыт сердцем для веры.

По его словам, в этот день ощущается особая атмосфера, которая приносит верующим настоящую радость, побуждает на хорошее дело, окружает заботой самых близких и тем, кто нуждается в поддержке.