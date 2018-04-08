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14:06 (мск), источник: Интерфакс

Чайка призвал Лондон вернуть незаконно выведенные из России деньги

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в РФ более 500 млрд рублей, выведенных туда гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.

Источник: РИА "Новости"

«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей», — сказал он в интервью телеканалу НТВ в воскресенье.

«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет, — добавил генпрокурор. — Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».

Он отметил, что «это только прямой ущерб — а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше».

Глава надзорного ведомства напомнил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. «Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов, — сказал Чайка. — И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное».

3 комментарияк этой статье
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