Чайка призвал Лондон вернуть незаконно выведенные из России деньги

Источник: РИА "Новости"

«Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей», — сказал он в интервью телеканалу НТВ в воскресенье.

«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет, — добавил генпрокурор. — Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».

Он отметил, что «это только прямой ущерб — а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше».