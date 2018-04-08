Аким нового района назначен в Алматинской области

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев подписал Указ о разделении Райымбекского района Алматинской области на Кегенский и Райымбекский районы. Главой Райымбекского района остался Жолан Умаров, возглавляющий район с декабря 2017 года. Так были образованы Кегенский район с административным центром в селе Кеген и Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области.