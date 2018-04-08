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16:15 (мск), источник: Tengrinews

Аким нового района назначен в Алматинской области

Аким нового района назначен в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Источник: Tengrinews

«По согласованию с маслихатом Кегенского района акимом нового Кегенского района назначен Талгат Байадилов», — говорится в сообщении. Ранее Байадилов занимал пост заместителя акима Райымбекского района.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев подписал Указ о разделении Райымбекского района Алматинской области на Кегенский и Райымбекский районы. Главой Райымбекского района остался Жолан Умаров, возглавляющий район с декабря 2017 года. Так были образованы Кегенский район с административным центром в селе Кеген и Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области.

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