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16:36 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Иран проведут заседание МПК

Узбекистан и Иран проведут 12-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, заседание пройдет в Тегеране с 9 по 10 апреля 2018 года.

Делегацию Узбекистана возглавит Первый заместитель Премьер-министра Ачилбай Раматов.

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