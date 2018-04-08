Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии из-за утверждений о химатаке

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.
«Мы видели фотографии этой атаки», — сказал он. На вопрос о том, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, Боссерт ответил: «Я бы не стал ничего исключать». «Мы изучаем информацию об атаке», — добавил Боссерт. Он также сообщил, что Трамп обсудил указанные утверждения с сотрудниками администрации, которые отвечают за вопросы в сфере национальной безопасности США.
В МИД РФ ранее назвали информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума.
В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.
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