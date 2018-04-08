Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии из-за утверждений о химатаке

«Мы видели фотографии этой атаки», — сказал он. На вопрос о том, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, Боссерт ответил: «Я бы не стал ничего исключать». «Мы изучаем информацию об атаке», — добавил Боссерт. Он также сообщил, что Трамп обсудил указанные утверждения с сотрудниками администрации, которые отвечают за вопросы в сфере национальной безопасности США.