Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили инцидент со стрельбой на границе
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор между
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор между
Главы правительств обсудили инцидент, произошедший вчера, 7 апреля, на
«Стороны договорились, что в понедельник, 9 апреля, будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств», — сообщила
Совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время.
Напомним, что инцидент произошел в местности Мамай Аксыйского района
Узбекская сторона опровергает эту информацию. По данным источников в силовых структурах, гражданин Кыргызстана незаконно пересек государственную границу Узбекистана и находился на узбекской территории в момент, когда по нему был открыт огонь.
После неповиновения пограничники выстрелили в него. Он добежал до территории Кыргызстана, где его подхватили подельники и на ожидавшей их машине отвезли в больницу, отметил источник в узбекских силовых структурах.
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