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16:43 (мск), источник: Podrobno.uz

Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили инцидент со стрельбой на границе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 8 апреля, состоялся телефонный разговор между Премьер-министрами Республики Узбекистан и Кыргызской Республики Абдуллой Ариповым и Сапаром Исаковым.

Источник: Podrobno.uz

Главы правительств обсудили инцидент, произошедший вчера, 7 апреля, на узбекско-кыргызской границе, повлекший смерть гражданина Кыргызской Республики М. Ф. М., 1984 г. р.

«Стороны договорились, что в понедельник, 9 апреля, будет проведена встреча на уровне руководителей пограничных служб двух стран, а также других соответствующих ведомств», — сообщила пресс-служба правительства.

Совместная рабочая группа проведет тщательное расследование инцидента и доложит о результатах в ближайшее время.

Напомним, что инцидент произошел в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана. Как сообщило кыргызское погранведомство, военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении кыргызского гражданина, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения он скончался в больнице города Кербен.

Узбекская сторона опровергает эту информацию. По данным источников в силовых структурах, гражданин Кыргызстана незаконно пересек государственную границу Узбекистана и находился на узбекской территории в момент, когда по нему был открыт огонь.

После неповиновения пограничники выстрелили в него. Он добежал до территории Кыргызстана, где его подхватили подельники и на ожидавшей их машине отвезли в больницу, отметил источник в узбекских силовых структурах.

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