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22:06 (мск), источник: Интерфакс

Россия инициировала заседание СБ ООН по вопросу угрозы международному миру

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В Совете Безопасности ООН во второй половине дня понедельника по инициативе РФ состоится заседание по теме «угрозы международному миру и безопасности», сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь постпредства РФ при Всемирной организации Федор Стржижовский.

Источник: Reuters

«Завтра в 15:00 члены Совета Безопасности ООН соберутся по инициативе России для того, чтобы обсудить угрозы международному миру и безопасности», — сказал он, добавив, что «сразу после заседания состоится второе».

Ранее британское постпредство при ООН сообщило, что Великобритания, Франция, США, а также ряд непостоянных членов СБ попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить данные о возможной химатаке в сирийском городе Дума.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот д’Ивуар попросили провести экстренное заседание СБ ООН, чтобы обсудить сообщения о применении химоружия в Сирии. Ожидается, что заседание состоится в понедельник», — отмечалось в сообщении.

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