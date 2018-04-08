Россия инициировала заседание СБ ООН по вопросу угрозы международному миру

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«Завтра в 15:00 члены Совета Безопасности ООН соберутся по инициативе России для того, чтобы обсудить угрозы международному миру и безопасности», — сказал он, добавив, что «сразу после заседания состоится второе».

Ранее британское постпредство при ООН сообщило, что Великобритания, Франция, США, а также ряд непостоянных членов СБ попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить данные о возможной химатаке в сирийском городе Дума.