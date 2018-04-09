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03:11 (мск), источник: РИА Новости

Трамп и Макрон обменялись данными о предполагаемой химатаке в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись данными, подтверждающими применение химического оружия в сирийской Думе, говорится в опубликованном в ночь на понедельник коммюнике Елисейского дворца.

Источник: РИА Новости

«Президент Эммануэль Макрон обсудил в воскресенье 8 апреля 2018 года с президентом США ситуацию в Сирии. Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте 7 апреля. Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия», — говорится в коммюнике.

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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ранее девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

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