Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Альбина Джанабаева примерила необычный комбинезон
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров провел урок у сестры Клавы
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Анастасия Волочкова влюбилась в 65-летнего мужчину
Названы продукты, которые помогают похудеть
Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по очернению Москвы - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
03:23 (мск), источник: Восток Медиа

Американский танк примет участие в праздновании Дня Победы в Приморье

В воскресенье, 8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставили американский танк времён Великой Отечественной войны M4 Sherman. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Три таких танка в прошлом году подняли водолазы Северного флота с затонувшего в 1945 году в Баренцевом море сухогруза «Томас Дональдсон». Теперь одну машину доставили на Дальний Восток, где специалисты одной из военных баз хранения танков восстановят его для участия в торжествах, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае.

Другой из этих танков уже восстановлен до ходового состояния. В настоящее время он находится в историческом взводе бронетехники времен Великой отечественной войны в составе Северного флота.

В марте 1945 года транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники, ушёл на дно вместе с судном. Американские танки M4 Sherman поставлялись в СССР с 1942 года по программе Ленд-лиз. Всего Красная Армия получила более 4200 таких машин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Приморье арестовали имущество экс-руководителя департамента образования
На льготные авиабилеты для Дальнего Востока выделят ещё полмиллиарда рублей
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Оцепленные в связи с делом Скрипаля кварталы наводнили крысы
Рокфеллеры и Сорос приподняли биткоин
В Перу обнаружили новые загадочные геоглифы
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь