Американский танк примет участие в праздновании Дня Победы в Приморье
В воскресенье, 8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом
В воскресенье, 8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом
Три таких танка в прошлом году подняли водолазы Северного флота с затонувшего в 1945 году в Баренцевом море сухогруза «Томас Дональдсон». Теперь одну машину доставили на Дальний Восток, где специалисты одной из военных баз хранения танков восстановят его для участия в торжествах, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае.
Другой из этих танков уже восстановлен до ходового состояния. В настоящее время он находится в историческом взводе бронетехники времен Великой отечественной войны в составе Северного флота.
В марте 1945 года
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