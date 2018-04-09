Китай запретил экспорт в КНДР материалов для производства ОМУ

«В рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, в соответствии с 16-й и 18-й статьями “Закона о внешней торговле”, прекратить экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, имеющих отношение к оружию массового поражения и к его средствам транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений», — говорится в опубликованном заявлении.