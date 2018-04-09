Китай запретил экспорт в КНДР материалов для производства ОМУ
ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Китай в рамках выполнения требований резолюции СБ ООН запретил экспорт в КНДР материалов и технологий, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
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