В Приморье отметили 100-летие образования военных комиссариатов России
Участниками торжеств стали врио губернатора, председатель Законодательного собрания и военный комиссар региона. «Государство
Участниками торжеств стали врио губернатора, председатель Законодательного собрания и военный комиссар региона. «Государство
В конце минувшей недели во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию образования военных комиссариатов России. В Доме офицеров флота собрались ветераны Вооружённых сил, военнослужащие, военный комиссар Приморского края Николай Тригубко и его подчинённые, врио губернатора Андрей Тарасенко и председатель Законодательного собрания Александр Ролик.
«История военных комиссариатов Приморья — это судьба наших земляков, — подчеркнул глава региона. — Во время Великой Отечественной войны сотрудники военкоматов организовали и отправили на фронт более 200 тысяч приморцев. Сегодня тысячи молодых людей проходят через военкоматы. Сотрудники военных комиссариатов не только проводят призывную кампанию, но и учат молодежь главному — патриотизму, воспитывают в них чувство гордости за свою страну».
«Государство
Он также напомнил присутствующим о послании президента России: 1 марта этого года Владимир Путин рассказал, как развивается армия и насколько технологично современное вооружение. «Мне навсегда запомнятся слова президента, который дал оценку нашего офицерского корпуса, составляющего основу Вооруженных сил, — добавил спикер краевого парламента. — Он сказал, что в любых армиях других государств никогда не будет таких офицеров, как Роман Филипов».
Ролик поблагодарил ветеранов, которые честно служили Родине; поздравил всех сотрудников приморских военкоматов и наградил лучших из них благодарностями, а также почётными грамотами Законодательного собрания.
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