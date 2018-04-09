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04:08 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье отметили 100-летие образования военных комиссариатов России

Участниками торжеств стали врио губернатора, председатель Законодательного собрания и военный комиссар региона. «Государство чего-то стоит, если оно умеет защищаться», — считает спикер краевого парламента Александр Ролик.

В конце минувшей недели во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию образования военных комиссариатов России. В Доме офицеров флота собрались ветераны Вооружённых сил, военнослужащие, военный комиссар Приморского края Николай Тригубко и его подчинённые, врио губернатора Андрей Тарасенко и председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

«История военных комиссариатов Приморья — это судьба наших земляков, — подчеркнул глава региона. — Во время Великой Отечественной войны сотрудники военкоматов организовали и отправили на фронт более 200 тысяч приморцев. Сегодня тысячи молодых людей проходят через военкоматы. Сотрудники военных комиссариатов не только проводят призывную кампанию, но и учат молодежь главному — патриотизму, воспитывают в них чувство гордости за свою страну».

Военные комиссариаты уже 100 лет вносят достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны, поддержанию состояния боевой и мобилизационной подготовки Вооружённых сил, отмечает пресс-служба Заксобрания.

«Государство чего-то стоит, если оно умеет защищаться. Российское государство должно иметь сильную, подготовленную армию, которая может обеспечить его суверенитет, национальную безопасность и отразить агрессию противника в случае необходимости. Большую роль в укреплении обороноспособности страны, формирования Вооруженных сил в нашем государстве играют военкоматы. Главным богатством военных комиссариатов Приморья являются люди, добросовестно выполняющие свои обязанности», — сказал Александр Ролик.

Он также напомнил присутствующим о послании президента России: 1 марта этого года Владимир Путин рассказал, как развивается армия и насколько технологично современное вооружение. «Мне навсегда запомнятся слова президента, который дал оценку нашего офицерского корпуса, составляющего основу Вооруженных сил, — добавил спикер краевого парламента. — Он сказал, что в любых армиях других государств никогда не будет таких офицеров, как Роман Филипов».

Ролик поблагодарил ветеранов, которые честно служили Родине; поздравил всех сотрудников приморских военкоматов и наградил лучших из них благодарностями, а также почётными грамотами Законодательного собрания.

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