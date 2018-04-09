СМИ: сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Агентство SANA сообщает, что есть погибшие и раненые.
Агентство SANA сообщает, что есть погибшие и раненые.
ТАСС, 9 апреля. Ракетный удар нанесен в понедельник утром по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria со ссылкой на военный источник.
По его информации, сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей.
По данным телеканала Al Mayadeen, ракеты при подлете к Сирии пересекли воздушное пространство Ливана.
SANA со ссылкой на военный источник также сообщает, что сирийские военнослужащие понесли потери после ракетного удара.
По его информации, в результате удара «есть несколько убитых и раненых». Сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей, отметил источник.
Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность США к авиаудару по сирийскому аэродрому.
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