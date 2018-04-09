СМИ: сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

ТАСС, 9 апреля. Ракетный удар нанесен в понедельник утром по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria со ссылкой на военный источник.

По его информации, сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей.

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По данным телеканала Al Mayadeen, ракеты при подлете к Сирии пересекли воздушное пространство Ливана.

SANA со ссылкой на военный источник также сообщает, что сирийские военнослужащие понесли потери после ракетного удара.

По его информации, в результате удара «есть несколько убитых и раненых». Сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей, отметил источник.

В сообщении SANA указывается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США.