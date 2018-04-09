День китайского инвестора пройдет 19 апреля в Хабаровске
В нем примет участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В нем примет участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
19 апреля в Хабаровске пройдет День китайского инвестора. В рамках мероприятия
День китайского инвестора состоится уже в третий раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Считаю, что одним из результатов этой работы является то, что сегодня в Российской Федерации 26% всех прямых иностранных инвестиций приходится на территорию Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев.
Напомним, что предыдущие две встречи с китайскими бизнесменами прошли в марте (Хабаровск) и декабре (Владивосток) 2017 года. На них прошли переговоры по проектам создания целлюлозного завода в Амурске Хабаровского края, развития морской аквакультуры в Приморском крае и другим.
По итогам 2017 года Дальний Восток является лидером по росту прямых инвестиций в экономику. ДФО показал рост вложений более чем на 17% (в среднем по России — 4,4%). При этом более половины этой цифры — инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные.
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