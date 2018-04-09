День китайского инвестора пройдет 19 апреля в Хабаровске

19 апреля в Хабаровске пройдет День китайского инвестора. В рамках мероприятия вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка проведут ряд встреч с китайскими бизнесменами, планирующими к реализации инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока.



День китайского инвестора состоится уже в третий раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ. Его проведение анонсировал Юрий Трутнев во время рабочего визита в Харбин (КНР) в феврале этого года. По его мнению, подобные встречи способствуют эффективной реализации инвестпроектов на территории макрорегиона.

«Считаю, что одним из результатов этой работы является то, что сегодня в Российской Федерации 26% всех прямых иностранных инвестиций приходится на территорию Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев.