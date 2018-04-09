Красноярский общественник попросил Путина провести форум по фальсификату

Источник: AP 2018

Красноярский общественник, борец с фальсификатом Игорь Болбат обратился к Владимиру Путину с просьбой провести в краевой столице форум о поддельных продуктах. Об этом он написал в открытом обращении президенту и опубликовал текст в «Facebook».

Общественный деятель сообщил, что по данным Роспотребнадзора, фальсифицированные продукты вызывают рост числа онкологических заболеваний. В нашем регионе за год больных стало больше на 4,9%.

По его мнению, Красноярский край является лидером по борьбе с поддельными продуктами: общественники мониторят госзакупки, приходят с проверками в детские школы, сады. Кроме этого, в крае создан первый координационный совет активистов в сфере противодействия обороту фальсифицированных продуктов и алкоголя.