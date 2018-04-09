Красноярский общественник попросил Путина провести форум по фальсификату
По мнению Игоря Болбата край является лидером по борьбе с поддельными продуктами.
По мнению Игоря Болбата край является лидером по борьбе с поддельными продуктами.
Красноярский общественник, борец с фальсификатом Игорь Болбат обратился к Владимиру Путину с просьбой провести в краевой столице форум о поддельных продуктах. Об этом он написал в открытом обращении президенту и опубликовал текст в «Facebook».
Общественный деятель сообщил, что по данным Роспотребнадзора, фальсифицированные продукты вызывают рост числа онкологических заболеваний. В нашем регионе за год больных стало больше на 4,9%.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы предлагаем провести в Красноярске форум “Борьба с фальсификатом — вызов современной России!”. Это будет большой общественный форум, федерального масштаба. Просим Вас найти время и принять участие в этом форуме. Только в таком случае общество получит сильнейший импульс развития гражданской инициативы, направленной на решение проблем безопасности страны и граждан», — предложил президенту Игорь Болбат.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.