Назначен новый гендиректор Корпорации развития Крыма

«Можно сказать, что “поезд” под названием Корпорация развития республики Крым поставлен на рельсы. Ее новые задачи — это запуск стройки индустриальных парков и продолжение формирования пула их резидентов. Создание новых инвестплощадок и разработка привлекательных инвестиционных предложений. Реализация уже заявленных проектов, поиск новых партнеров и многое другое. Продолжит эту работу молодой сильный специалист и уже проверенная команда», — приводит пресс-служба слова И. Морозова.