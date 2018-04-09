Назначен новый гендиректор Корпорации развития Крыма
9 апреля.
9 апреля.
«Можно сказать, что “поезд” под названием Корпорация развития республики Крым поставлен на рельсы. Ее новые задачи — это запуск стройки индустриальных парков и продолжение формирования пула их резидентов. Создание новых инвестплощадок и разработка привлекательных инвестиционных предложений. Реализация уже заявленных проектов, поиск новых партнеров и многое другое. Продолжит эту работу молодой сильный специалист и уже проверенная команда», — приводит
И. Морозов возглавлял корпорацию с июля 2016 года.
Н. Сапрунов ранее работал в органах власти Ростовской области, является победителем конкурса «Лидеры России».
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