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10:00 (мск), источник: Интерфакс

Назначен новый гендиректор Корпорации развития Крыма

9 апреля. Interfax-Russia.ru — Корпорацию развития республики Крым с 10 апреля возглавит Николай Сапрунов, нынешний гендиректор Олег Морозов покидает свой пост, сообщила пресс-служба корпорации.

Источник: Интерфакс

«Можно сказать, что “поезд” под названием Корпорация развития республики Крым поставлен на рельсы. Ее новые задачи — это запуск стройки индустриальных парков и продолжение формирования пула их резидентов. Создание новых инвестплощадок и разработка привлекательных инвестиционных предложений. Реализация уже заявленных проектов, поиск новых партнеров и многое другое. Продолжит эту работу молодой сильный специалист и уже проверенная команда», — приводит пресс-служба слова И. Морозова.

И. Морозов возглавлял корпорацию с июля 2016 года.

Н. Сапрунов ранее работал в органах власти Ростовской области, является победителем конкурса «Лидеры России».

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