Мясникович пообещал индивидуальный подход в работе с тунеядцами

Совет министров на минувшей неделе определился с тем, кого и как будут относить к «тунеядцам» и за что не занятые в экономике граждане будут платить по полной стоимости. Специально для работы на местах во всех районах будут созданы специальные комиссии из депутатов, чиновников и общественных деятелей.