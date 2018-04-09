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10:08 (мск), источник: Sputnik.by

Мясникович пообещал индивидуальный подход в работе с тунеядцами

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Индивидуальный подход должен быть главным в работе местных комиссий, созданных для реализации декрета № 1, заявил в эфире телеканала СТВ председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Источник: Sputnik.by
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Совет министров на минувшей неделе определился с тем, кого и как будут относить к «тунеядцам» и за что не занятые в экономике граждане будут платить по полной стоимости. Специально для работы на местах во всех районах будут созданы специальные комиссии из депутатов, чиновников и общественных деятелей.

«Президент записал в этом декрете, что комиссии (районные, городские, областные), как правило, возглавляются председателями соответствующих советов», — отметил Мясникович.

Глава верхней палаты парламента отметил, что главное в работе подобных комиссий — индивидуальный подход к каждому.

«Надо увидеть человека. А возможно это через депутатов, которые работают рядом», — добавил Мясникович.

Списки тунеядцев будут составляться специальными комиссиями.

Декрет № 1 «О содействии занятости» был подписан в начале 2018-го — документ внес изменения в нашумевший декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Теперь главная цель декрета — не наказать тех, кто не хочет работать, а содействовать трудоустройству граждан.

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