Божко призвал «порешительней» брать женщин в армию

«Этот процесс объективный — приход женщин в Вооруженные силы. Наука и емкость Вооруженных сил растет, очень много умных и талантливых студентов и девочек оканчивающих школы. К стыду мужчин, большая часть золотых медалисток, оканчивающих школы — это девчонки. Я думаю, что не пытаться привлечь этот интеллектуальный потенциал страны нельзя», — сказал В. Божко.
Как он полагает, над этим вопросов надо подумать.
«Думаю
Министр обороны РК Сакен Жасузаков отметил, что поддерживает это предложение.
«Владимир Карпович, я вас поддерживаю. Буквально недавно я дал своим командующим указание, чтобы на должность заместителей командиров рот, батальонов, бригад, по воспитательной и идеологической работе брать
«Вы знаете, мы опыты проводили в свое время, назначали женщин на должности заместителей командиров по воспитательной работе, подразделений обеспечения. Сразу улучшилась обстановка.
В. Божко рекомендовал министру действовать в этом направлении «решительней».
«У вас хорошие примеры есть, так что порешительнее, порешительнее, товарищ, министр, в этом направлении», — заключил
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