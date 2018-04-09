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10:02 (мск), источник: Zakon.kz

Божко призвал «порешительней» брать женщин в армию

Вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко на правительственном часе палаты по вопросам развития военного образования, науки и формирования военно-патриотического воспитания в РК призвал руководство министерства обороны РК активнее принимать на службу в армию женщин, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Этот процесс объективный — приход женщин в Вооруженные силы. Наука и емкость Вооруженных сил растет, очень много умных и талантливых студентов и девочек оканчивающих школы. К стыду мужчин, большая часть золотых медалисток, оканчивающих школы — это девчонки. Я думаю, что не пытаться привлечь этот интеллектуальный потенциал страны нельзя», — сказал В. Божко.

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Как он полагает, над этим вопросов надо подумать.

«Думаю все-таки надо подумать над этим, потому что вы видите, в России десантники-девчонки, в десантной академии учатся, а это очень тяжелая специальность. Понятно, что у нас есть свои специфичные морально-этические отношения к дамам — я имею в виду то, что мы их все время бережем, но вместе с тем, надо двигаться в том направлении, как это развивается во всем мире», — подчеркнул замруководителя Мажилиса.

Министр обороны РК Сакен Жасузаков отметил, что поддерживает это предложение.

«Владимир Карпович, я вас поддерживаю. Буквально недавно я дал своим командующим указание, чтобы на должность заместителей командиров рот, батальонов, бригад, по воспитательной и идеологической работе брать женщин-военнослужащих, которые имеют опыт службы 7−8 лет, высшее образование», — пояснил он.

«Вы знаете, мы опыты проводили в свое время, назначали женщин на должности заместителей командиров по воспитательной работе, подразделений обеспечения. Сразу улучшилась обстановка. Во-первых, солдаты, офицеры, сержанты стали чистенькими, опрятными. Командир роты перед строем магическими словами не выражается. То есть, есть такой позитивный момент, и сейчас мы хотим это восстановить», — пообещал глава ведомства.

В. Божко рекомендовал министру действовать в этом направлении «решительней».

«У вас хорошие примеры есть, так что порешительнее, порешительнее, товарищ, министр, в этом направлении», — заключил вице-спикер.

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