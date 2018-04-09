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10:14 (мск), источник: Интерфакс

Израиль нанес авиаудар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели на территории принадлежащего ХАМАС военного комплекса в секторе Газа. Об этом сообщает в понедельник газета Jerusalem Post со ссылкой на армию обороны Израиля.

Источник: Reuters

В сообщении поясняется, что авиаудар стал ответом на попытку боевиков ХАМАС пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.

Израильские военные отмечают, что они «со всей серьезностью» относятся к попыткам ХАМАС превратить границу в зону боевых действий.

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