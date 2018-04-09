Израиль нанес авиаудар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели на территории принадлежащего ХАМАС военного комплекса в секторе Газа. Об этом сообщает в понедельник газета Jerusalem Post со ссылкой на армию обороны Израиля.