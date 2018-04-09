Израиль нанес авиаудар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU.
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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU.
В сообщении поясняется, что авиаудар стал ответом на попытку боевиков ХАМАС пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.
Израильские военные отмечают, что они «со всей серьезностью» относятся к попыткам ХАМАС превратить границу в зону боевых действий.
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