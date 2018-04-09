Израиль нанес новый удар по целям в Сирии. Обобщение

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«9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», — заявили в российском военном ведомстве.

Там добавили, что подразделения противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять управляемых ракет, а три ракеты достигли западной части аэродрома. Минобороны РФ заявило, что среди пострадавших российских советников в Сирии нет.

Трамп угрожает

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия, «заплатят высокую цену». Американские СМИ, ссылаясь на источники в официальных кругах, не исключали, что он имел в виду ракетные удары по сирийским военным объектам.

Минувшей ночью официальное сирийское агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась ракетной атаке. По данным панарабского спутникового телеканала «Аль-Маядин», ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.

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Сирийское государственное телевидение в понедельник заявило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет противника при ракетном обстреле авиабазы «Тифор» (Т-4) правительственных ВВС. Сообщалось о погибших и раненых на базе, однако их число не называлось.

Пентагон заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС. «В настоящее время Минобороны США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии», — говорилось в заявлении ведомства. При этом в нем указывалось, что Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» и «поддерживает дипломатические усилия», направленные против тех, кто применяет химическое оружие в Сирии.

Во французской армии заявили, что не наносили ракетного удара по сирийской авиабазе «Тифор». По сообщению европейских СМИ, с соответствующим заявлением выступил Генштаб ВС Франции.

Удар согласован?

Авиаудар ВВС Израиля по сирийской авиабазе был нанесен, скорее всего, по согласованию с коалицией, возглавляемой США, и преследовал цель «протестировать» качество работы сирийских и российских систем связи и обнаружения, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

Американцы вполне откровенно и честно признались, что не наносили ракетный удар по авиабазе в Сирии. Информация российского военного ведомства о том, что удар нанесли израильтяне, вовсе не означает, что США к этому инциденту не имеют никакого отношения. Вашингтон также был заинтересован в нанесении удара, пусть и не силами своих ВВС. Израильтяне, действуя в рамках своих интересов, сработали и в интересах англосаксов. Евгений Никитенко эксперт

По оценке конфликтолога, удары ВВС Израиля по сирийской авиабазе преследовали две основные цели. «Конечно, стояла задача причинить ущерб сирийской военной инфраструктуре. Но была и другая задача: оценить качество реагирования сирийских ПВО, а также российских систем связи и обнаружения целей. Англосаксы и израильтяне проанализируют реакцию на этот авиаудар и сделают свои выводы. Нанести такой удар — очень хороший способ проверки, прежде всего, российских систем», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Израиль должен прояснить причины ракетного удара, нанесенного по авиабазе Тифор в провинции Хомс.

«Нужно разбираться, что побудило Израиль нанести такой удар. У них есть свои вопросы к Сирии. Если этот удар ничем не спровоцирован, это не улучшит, а только осложнит ситуацию в Сирии. Появление нового игрока в данном случае крайне нежелательно», — сказал «Интерфаксу» Джабаров.

Вместе с тем он уверен, что ситуацию вокруг Хомса удастся урегулировать, поскольку Россия и Израиль поддерживают конструктивный диалог.

Атака 10 февраля

Израиль недавно уже наносил удар по целям в Сирии, причем в результате февральской атаки израильские ВВС потеряли истребитель.

В ночь на 10 февраля истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.

В результате атаки израильские ВВС потеряли как минимум один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.

В Иране сообщения Израиля об иранском беспилотнике назвали возмутительными.

Впоследствии Израиль обратился к России с просьбой вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии после инцидента со сбитым иранским беспилотником.

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Вечером 10 февраля пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Обсуждалась ситуация вокруг действий израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии», — говорится в сообщении.

Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе.