Израиль нанес новый удар по целям в Сирии. Обобщение
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU. Израильские самолеты в ночь на понедельник нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по аэродрому в Сирии, сообщили в Минобороны России.
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU. Израильские самолеты в ночь на понедельник нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по аэродрому в Сирии, сообщили в Минобороны России.
«9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор», — заявили в российском военном ведомстве.
Там добавили, что подразделения противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять управляемых ракет, а три ракеты достигли западной части аэродрома. Минобороны РФ заявило, что среди пострадавших российских советников в Сирии нет.
Трамп угрожает
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия, «заплатят высокую цену». Американские СМИ, ссылаясь на источники в официальных кругах, не исключали, что он имел в виду ракетные удары по сирийским военным объектам.
Минувшей ночью официальное сирийское агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась ракетной атаке. По данным панарабского спутникового телеканала «Аль-Маядин», ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.
Сирийское государственное телевидение в понедельник заявило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет противника при ракетном обстреле авиабазы «Тифор» (Т-4) правительственных ВВС. Сообщалось о погибших и раненых на базе, однако их число не называлось.
Пентагон заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС. «В настоящее время Минобороны США не наносит
Во французской армии заявили, что не наносили ракетного удара по сирийской авиабазе «Тифор». По сообщению европейских СМИ, с соответствующим заявлением выступил Генштаб ВС Франции.
Удар согласован?
Авиаудар ВВС Израиля по сирийской авиабазе был нанесен, скорее всего, по согласованию с коалицией, возглавляемой США, и преследовал цель «протестировать» качество работы сирийских и российских систем связи и обнаружения, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.
Американцы вполне откровенно и честно признались, что не наносили ракетный удар по авиабазе в Сирии. Информация российского военного ведомства о том, что удар нанесли израильтяне, вовсе не означает, что США к этому инциденту не имеют никакого отношения. Вашингтон также был заинтересован в нанесении удара, пусть и не силами своих ВВС. Израильтяне, действуя в рамках своих интересов, сработали и в интересах англосаксов.
По оценке конфликтолога, удары ВВС Израиля по сирийской авиабазе преследовали две основные цели. «Конечно, стояла задача причинить ущерб сирийской военной инфраструктуре. Но была и другая задача: оценить качество реагирования сирийских ПВО, а также российских систем связи и обнаружения целей. Англосаксы и израильтяне проанализируют реакцию на этот авиаудар и сделают свои выводы. Нанести такой удар — очень хороший способ проверки, прежде всего, российских систем», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Израиль должен прояснить причины ракетного удара, нанесенного по авиабазе Тифор в провинции Хомс.
Вместе с тем он уверен, что ситуацию вокруг Хомса удастся урегулировать, поскольку Россия и Израиль поддерживают конструктивный диалог.
Атака 10 февраля
Израиль недавно уже наносил удар по целям в Сирии, причем в результате февральской атаки израильские ВВС потеряли истребитель.
В ночь на 10 февраля истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.
В результате атаки израильские ВВС потеряли как минимум один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.
В Иране сообщения Израиля об иранском беспилотнике назвали возмутительными.
Впоследствии Израиль обратился к России с просьбой вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии после инцидента со сбитым иранским беспилотником.
Вечером 10 февраля
Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе.
На следующий день израильский министр разведки Исраэль Кац заявил, что нанесение ударов по позициям иранских военных в Сирии является сигналом Израиля о том, что он не потерпит иранского военного присутствия у своих границ. По словам Каца, у иранцев будет время «осмыслить, понять и спросить, каким образом Израиль узнает, как наносить удары по этим объектам».
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