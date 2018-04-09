ЦИК хочет создать новую избирательную систему к следующим выборам
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЦИК РФ хочет создать беспрецедентно новую избирательную систему к следующим федеральным выборам, заявила глава ведомства Элла Памфилова.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ЦИК РФ хочет создать беспрецедентно новую избирательную систему к следующим федеральным выборам, заявила глава ведомства Элла Памфилова.
«Мы не намерены останавливаться. Мы проводим внутреннюю глубокую работу над ошибками… Есть серьезная амбиция — создать беспрецедентную новую, современную избирательную систему, аналогов которой в мире не будет. С одной стороны, максимально защищенную с учетом внешних вызовов, которые есть, с другой стороны, максимально прозрачную, чтобы результаты выборов не вызывали ни у кого сомнения», — сказала Памфилова на заседании коллегии Минкомсвязи в МИА «Россия сегодня».
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