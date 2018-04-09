Путин поручил рассмотреть вопрос службы призывников на Урале в частях рядом с училищами

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 2018 года.
«Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть предложение ПАО “Челябинский трубопрокатный завод” об организации прохождения военной службы по призыву лицами, завершившими обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях, расположенных вблизи таких образовательных организаций» — говорится в перечне поручений.
Ранее такое предложение в адрес главы государства прозвучало на совещании по развитию системы среднего профобразования, которое прошло 6 марта в Екатеринбурге.
Кроме того, по итогам поездки правительству Свердловской области рекомендовано рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа.
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