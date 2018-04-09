Порошенко призвал увеличить транзит газа через Украину
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо Nord Stream 2.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо Nord Stream 2.
Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток — 2», соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают Nord Stream 2 экономическим проектом.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко заявил, что «немецкие политики и компании должны тщательно обдумать» реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, якобы «не имеет экономически обоснованной базы».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком». Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
В конце марта Германия разрешила строительство «Северного потока-2».
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