Бурков пристыдил Минстрой за 500 деревень без водопровода
За пятилетку в Омской области построено только 14 новых скважин.
За пятилетку в Омской области построено только 14 новых скважин.
Сегодня, 9 апреля, на аппаратном совещании врио губернатора Омской области Александр Бурков пристыдил региональный Минстрой за отсутствие водопровода в 500 населенных пунктах.
Александр Бурков:
— Дайте конкретные предложения — где мы
В ближайшее время ведомство должно предоставить комплексную программу решения вопроса с учетом специфики каждого района по предоставленной информации о потребностях в строительстве скважин, станций очистки воды и водопроводных сетей.
Стоит отметить, что за последние пять лет в регионе пробурили только 14 скважин. Строительство новых скважин запрещено без
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