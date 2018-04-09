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15:09 (мск), источник: Om1.ru

Бурков пристыдил Минстрой за 500 деревень без водопровода

За пятилетку в Омской области построено только 14 новых скважин.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 9 апреля, на аппаратном совещании врио губернатора Омской области Александр Бурков пристыдил региональный Минстрой за отсутствие водопровода в 500 населенных пунктах.

Александр Бурков:

— Дайте конкретные предложения — где мы всё-таки идём на бурение скважин, где на сетевое водоснабжение — строительство водоводов. Парадокс — двадцать первый век, а у нас полтысячи населённых пунктов, где питьевая вода с подвозом. Позор.

Глава региона потребовал от Минстроя реальных предложений по исправлению ситуации. По словам руководителя области, латание дыр не спасёт, надо выделять средства, делать реальные проекты и заниматься именно обеспечением водой. Бурков подчеркнул, что это задача номер один.

В ближайшее время ведомство должно предоставить комплексную программу решения вопроса с учетом специфики каждого района по предоставленной информации о потребностях в строительстве скважин, станций очистки воды и водопроводных сетей.

Стоит отметить, что за последние пять лет в регионе пробурили только 14 скважин. Строительство новых скважин запрещено без проектно-сметной документации и положительного заключения Главэкспертизы. При этом у большинства районов нет бюджета даже на проект. Сейчас подготовительную работу ведут только в восьми районах области.

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 Бурков пристыдил Минстрой за 500 деревень без водопровода
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