Бурков пристыдил Минстрой за 500 деревень без водопровода

Источник: Om1.ru

Сегодня, 9 апреля, на аппаратном совещании врио губернатора Омской области Александр Бурков пристыдил региональный Минстрой за отсутствие водопровода в 500 населенных пунктах.

Александр Бурков:

— Дайте конкретные предложения — где мы всё-таки идём на бурение скважин, где на сетевое водоснабжение — строительство водоводов. Парадокс — двадцать первый век, а у нас полтысячи населённых пунктов, где питьевая вода с подвозом. Позор.

Глава региона потребовал от Минстроя реальных предложений по исправлению ситуации. По словам руководителя области, латание дыр не спасёт, надо выделять средства, делать реальные проекты и заниматься именно обеспечением водой. Бурков подчеркнул, что это задача номер один.

В ближайшее время ведомство должно предоставить комплексную программу решения вопроса с учетом специфики каждого района по предоставленной информации о потребностях в строительстве скважин, станций очистки воды и водопроводных сетей.