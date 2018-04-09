Медведев пошутил на тему ротации правительства

В начале традиционного совещания в подмосковной резиденции премьера произошла небольшая заминка, поскольку вице-премьеры перепутали свои места за столом в рабочем кабинете Медведева. В частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин сначала попытался занять не свой стул, однако вице-премьеры быстро сориентировались и заняли свои традиционные места.