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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Медведев пошутил на тему ротации правительства

ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил на тему ротации российского правительства.

Источник: РИА Новости

В начале традиционного совещания в подмосковной резиденции премьера произошла небольшая заминка, поскольку вице-премьеры перепутали свои места за столом в рабочем кабинете Медведева. В частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин сначала попытался занять не свой стул, однако вице-премьеры быстро сориентировались и заняли свои традиционные места.

«Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», — пошутил Медведев.

Данная заминка могла быть вызвана тем, что в понедельник в совещании у главы правительства принимали участие не все вице-премьеры. В частности, отсутствовал Виталий Мутко.

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