Медведев пошутил на тему ротации правительства
ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости.
ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости.
В начале традиционного совещания в подмосковной резиденции премьера произошла небольшая заминка, поскольку
«Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», — пошутил Медведев.
Данная заминка могла быть вызвана тем, что в понедельник в совещании у главы правительства принимали участие не все
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