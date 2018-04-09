Песков назвал некорректными слова Трампа в адрес Асада

Источник: РИА Новости

«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа, который в своем Twitter написал, что «президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада».

Ранее представитель госдепартамента США сообщал РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.