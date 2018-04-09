Песков назвал некорректными слова Трампа в адрес Асада
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Башар Асад — легитимный президент Сирии, вряд ли оскорбления в его адрес уместны, заявил
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Башар Асад — легитимный президент Сирии, вряд ли оскорбления в его адрес уместны, заявил
«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа, который в своем Twitter написал, что «президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада».
Ранее представитель госдепартамента США сообщал РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.
Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной Вооруженными силами Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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