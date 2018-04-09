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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал некорректными слова Трампа в адрес Асада

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Башар Асад — легитимный президент Сирии, вряд ли оскорбления в его адрес уместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение американского лидера Дональда Трампа, в котором он назвал Асада «животным».

Источник: РИА Новости

«Асад является легитимным президентом САР. С нашей точки зрения, конечно же, вряд ли может быть корректным использование таких оскорбительных фраз в отношении законного президента страны», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа, который в своем Twitter написал, что «президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада».

Ранее представитель госдепартамента США сообщал РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной Вооруженными силами Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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