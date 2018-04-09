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14:58 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал «вопиющим попранием всего и вся» новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кремль считает новые антироссийские санкции США «вопиющим попранием всего и вся». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2018

«Она [ситуация с новыми антироссийскими санкциями США] вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся», — сказал он.

При этом власть, по словам Пескова, сделает все возможное, чтобы минимизировать ущерб от новых санкций.

«Это же достаточно новое явление [новые санкции США], и мы видим первые проявления негативного характера, — пояснил он. — Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации».

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