Песков назвал «вопиющим попранием всего и вся» новые антироссийские санкции США

Источник: AP 2018

«Она [ситуация с новыми антироссийскими санкциями США] вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся», — сказал он.

При этом власть, по словам Пескова, сделает все возможное, чтобы минимизировать ущерб от новых санкций.