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15:06 (мск), источник: Sputnik.by

Более тысячи белорусов за сутки подписали петицию против приватизации дорог

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Петиция с призывом отказаться от идеи приватизации части белорусских дорог за сутки собрала на интернет-портале Change.org более тысячи подписей.

Источник: Sputnik.by

Белорусские парламентарии в начале апреля предложили передать некоторые дороги республики частным компаниям. Предполагается, что такой шаг повысит качество самих дорог, однако проезд по ним может стать платным не только для большегрузов, но и для всех.

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В воскресенье на сайте онлайн-петиций Change.org появилось обращение недовольных такой идеей. За сутки ее подписали более полутора тысяч человек.

«Мировой опыт внедрения платных дорог показывает, что создание частных дорог сопровождается упадком бесплатных, так как вместо того, чтобы создать систему, которая позволяет мобилизовать деньги на строительство общественных дорог, власти идут по пути поддержки частных», — аргументируют свою позицию авторы петиции.

Приводят авторы обращения и цифры: в мире более 23 миллионов километров дорог, из них лишь 140 тысяч километров — платные, в большинстве своем построенные частными компаниями «с нуля».

«Платные дороги эффективны для населения и экономики при соблюдении двух условий: бесплатная качественная альтернатива и приемлемая цена проезда», — добавили авторы.

Предыдущая петиция тех же авторов, с призывом заменить дорожный сбор топливным акцизом, собрала более 35 тысяч подписей. Вскоре копии будут направлены на рассмотрение в парламент, правительство и Администрацию президента.

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