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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудил по телефону последние события в Сирии, подчеркнув необходимость совместной работы по предотвращению гибели мирных жителей, заявил в понедельник РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Источник: РИА Новости

«Сегодня президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии. В ходе разговора Эрдоган выразил обеспокоенность относительно нападений в сирийской Думе и Восточной Гуте. Была подчеркнута необходимость совместной работы для предотвращения гибели мирных жителей и доставки гуманитарной помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оба лидера выразили удовлетворение итогами прошедших 3—4 апреля в Анкаре росийско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня и трехсторонней встречи Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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