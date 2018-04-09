Источник рассказал детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом
АНКАРА, 9 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудил по телефону последние события в Сирии, подчеркнув необходимость совместной работы по предотвращению гибели мирных жителей, заявил в понедельник РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.