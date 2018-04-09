Источник рассказал детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Источник: РИА Новости

«Сегодня президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии. В ходе разговора Эрдоган выразил обеспокоенность относительно нападений в сирийской Думе и Восточной Гуте. Была подчеркнута необходимость совместной работы для предотвращения гибели мирных жителей и доставки гуманитарной помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оба лидера выразили удовлетворение итогами прошедших 3—4 апреля в Анкаре росийско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня и трехсторонней встречи Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию.