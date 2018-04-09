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15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании. Соответствующая информация размещена в аккаунтах Агентства телевизионных новостей в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

«Интервью — одно на миллион! Задай свой вопрос самому главному человеку страны. Впервые за долгое время Президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны — в телестудии на Макаенка, 9», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что у интернет-пользователей есть уникальная возможность передать свой вопрос Александру Лукашенко. Присылать их можно на почтовый ящик voprosnomer1@tvr.by. Белорусский лидер в рамках встречи с представителями СМИ ответит на самые оригинальные вопросы.

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