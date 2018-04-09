Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании

«Интервью — одно на миллион! Задай свой вопрос самому главному человеку страны. Впервые за долгое время Президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны — в телестудии на Макаенка, 9», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что у интернет-пользователей есть уникальная возможность передать свой вопрос Александру Лукашенко. Присылать их можно на почтовый ящик voprosnomer1@tvr.by. Белорусский лидер в рамках встречи с представителями СМИ ответит на самые оригинальные вопросы.