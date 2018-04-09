Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании. Соответствующая информация размещена в аккаунтах Агентства телевизионных новостей в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.
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