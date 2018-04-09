Глава Самары Елена Лапушкина решает проблему переполненных мусорок

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с горожанами, которые оставляют свои предложения по благоустройству Самары через социальные сети. К обсуждению также были приглашены руководители профильных департаментов и главы районных администраций.

Во время встречи самарцы затронули темы борьбы с незаконной рекламой, несанкционированными гаражами и объектами потребительского рынка, организацию современных детских площадок и другие.

Бурное обсуждение вызвала тема об организации контейнерных площадок. В начале года инициативная группа горожан предложили разработать интерактивную карту контейнерных площадок, на которой будут отмечены обслуживающие их организации с указанием контактных данных. По словам авторов идеи, это позволит в оперативном порядке сообщать о ненадлежащем санитарном состоянии той или площадки и в кратчайшие сроки исправлять ситуацию. Кроме того, проект предусматривает внедрение типовых мусорных контейнеров, отвечающих всем современных требованиям.

Лапушкина поддержала идею и сказала, что уже в этом году пилотный проект будет запущен на территории Самарского района:

«Мы посмотрим, как он проявит себя в реальной жизни, учтем все его недочеты, доработаем и впоследствии внедрим повсеместно» Елена Лапушкина