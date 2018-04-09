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16:20 (мск), источник: ТАСС

Украину впервые пригласили на встречу «Большой семерки»

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Украина впервые приглашена на встречу глав министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), которая пройдет 22 апреля в Торонто. Об этом в понедельник сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть человечество лицом к миру и международному порядку. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к этому тяжелому, но очень важному разговору, и рассчитываем внести ценный вклад в будущие совместные решения», — сказал он в комментарии «Европейской правде».

Как сообщило издание, посол отметил, что Украина впервые в истории будет присутствовать на полноценном и плановом мероприятии стран G7. Он также подчеркнул, что в Киеве надеются на дальнейшее обсуждение обозначенных тем встречи с участием украинских представителей и на саммите лидеров Группы семи, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.

Группа семи — неформальное объединение экономически развитых стран, в которое входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Их основные заявленные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем.

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