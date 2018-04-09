Украину впервые пригласили на встречу «Большой семерки»

«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть человечество лицом к миру и международному порядку. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к этому тяжелому, но очень важному разговору, и рассчитываем внести ценный вклад в будущие совместные решения», — сказал он в комментарии «Европейской правде».

Как сообщило издание, посол отметил, что Украина впервые в истории будет присутствовать на полноценном и плановом мероприятии стран G7. Он также подчеркнул, что в Киеве надеются на дальнейшее обсуждение обозначенных тем встречи с участием украинских представителей и на саммите лидеров Группы семи, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.