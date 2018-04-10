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00:31 (мск), источник: Kazinform

Правительство Армении ушло в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Премьер-министр Армении Карен Карапетян представил президенту Армении Армену Саргсяну заявление об отставке правительства Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саргсян в соответствии с ст. 212 Конституции принял отставку правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 9 апреля. Указ вступает в силу с момента подписания.

Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности — вплоть до формирования нового правительства Армении.

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

9−16-го апреля — срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении. После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначaет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Армении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.

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