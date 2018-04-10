Правительство Армении ушло в отставку
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
Президент Армении Армен Саргсян в соответствии с ст. 212 Конституции принял отставку правительства Армении во главе с
Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 9 апреля. Указ вступает в силу с момента подписания.
Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности — вплоть до формирования нового правительства Армении.
Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в
9−16-го апреля — срок выдвижения кандидатуры нового
В 20-дневый срок после формирования правительства,
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