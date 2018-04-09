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21:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госавтоинспекции оказали скорую помощь

В экзаменационные билеты внесены изменения после замечаний Минздрава.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Эксперты Минздрава обнаружили, что содержащаяся в них некорректная медицинская информация ущемляет права и законные интересы граждан. Речь, в частности, идет о методах извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-легочной реанимации. Новые билеты уже загружены в информационную систему ГИБДД, фиксирующую процесс экзаменов по всей России.

На сайте ГИБДД России опубликованы новые экзаменационные билеты для категорий «А», «B», «М» и подкатегорий «А1» и «B1». Напомним, кандидату в водители необходимо ответить на 20 вопросов одного из 40 билетов. При этом можно допустить две ошибки, но каждая из них влечет пять дополнительных вопросов (на них надо ответить безошибочно).

В начале 2018 года Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) в обращении в ГИБДД России информировала о «нарушении прав и законных интересов» граждан. В частности, рекомендации в билетах, затрагивающие тему оказания медпомощи пострадавшим в авариях, противоречат официальным памяткам МЧС России. Это обнаружили специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

В автошколах водителей учили правильным методам оказания первой медпомощи, но полученные знания не совпадали с содержанием ответов в билетах на экзамене, пояснила «Ъ» президент МААШ Татьяна Шутылева.

«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку “экзамен сдан”, но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками, — рассказывает Татьяна Шутылева.— Это путало начинающих водителей. Память — штука коварная: кто знает, что человек вспомнит в стрессовой ситуации. Мы поэтому и забили тревогу».

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Так, к примеру, в одном из вопросов кандидата в водители спрашивали, как оказывать первую помощь пострадавшему при открытом переломе конечностей, сопровождающемся артериальным кровотечением. Предлагались три варианта ответа, включая «правильный» — «с наложения жгута выше раны на месте перелома». В действительности наложение жгута на место перелома может только «усугубить страдания пострадавшего или стать причиной дополнительных повреждений», при этом многое зависит, откуда идет кровь, это может быть, к примеру, лучевая артерия на уровне запястья или артерия тыла стопы, следует из письма МААШ в ГИБДД. ГИБДД с этим согласилась и убрала этот вопрос, заменив его другим — про методы оказания первой помощи при «обморожении и переохлаждении».

Другую ошибку медики нашли в вопросе, как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего. Предлагалось три варианта ответа, включая «правильный» — «три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей». В МААШ обратили внимание, что водители, не являющиеся профессиональными медиками, не могут достоверно определить признаки жизни пострадавшего по проверке пульса, поэтому нужно спрашивать будущих водителей о том, как проверять дыхание. «Определение признаков жизни исключительно по пульсу — это отголоски советской медицины. Европейские исследования давно показали, что в 44% случаев водители ошибаются и могут, к примеру, принять свой собственный пульс за пульс пострадавшего, — пояснил “Ъ” член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в России Леонид Дежурный.— Поэтому западные и российские специалисты рекомендуют ориентироваться прежде всего по дыханию».

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Изменения также внесены в вопросы о том, как извлечь инородное тело из дыхательных путей пострадавшего, в каких случаях нужно извлекать пострадавшего из салона автомобиля, какую помощь нужно оказывать при признаках термического ожога, как правильно располагать руки при сердечно-легочной реанимации.

По информации «Ъ», в региональные подразделения ГИБДД уже направлены разъяснения по поводу применения новых экзаменационных билетов. Новые билеты также загружены в информационную систему ФИС ГИБДД, фиксирующую процесс экзаменов по всей России. Приведение билетов в соответствие с действующими нормами, синхронизация их с учебными программами являются одним из важных шагов к тому, чтобы кандидаты в водители «понимали суть оказания первой помощи и знали алгоритмы действий, а не механически зазубривали билеты», — добавляет Татьяна Шутылева.

Иван Буранов

1 комментарийк этой статье
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