В Минобороны РФ назвали фальшивкой фотографии с жертвами химатаки в Сирии

Источник: РИА "Новости"

«Все обвинения “Белых касок”, а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки — не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие», — сказал в понедельник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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По его словам, российские специалисты по химической защите и медики побывали в Думе, они опровергли выводы «белых касок».

«Группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие, — сказал он. — Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ».

Ранее в понедельник сообщалось, что российские и сирийские военврачи не нашли у жителей Думы признаков химического отравления.

Боевики террористических организаций в Сирии заявили, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты бомбы-бочки, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. В результате, по их данным, погибли десятки мирных жителей.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что за химическую атаку придется «заплатить большую цену», он обещал принять решение, какие именно меры будут введены, в течение двух суток. Госдеп возложил ответственность за нападение на Россию, а СМИ сообщили, что власти США в ближайшее время обсудят новые санкции против Москвы.