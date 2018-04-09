Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении России

«Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других», — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, при этом используется «широкий арсенал методов», к которым Небензя отнес «клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства».
«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — добавил он, обращаясь к участникам заседания.
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