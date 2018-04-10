Глубоководные войска
В Арктике развернули глубоководную дивизию, которая будет решать не только военные, но и гражданские задачи.
В Арктике развернули глубоководную дивизию, которая будет решать не только военные, но и гражданские задачи.
На Северном флоте создана глубоководная дивизия. В состав этого соединения входят малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), способные работать на глубинах до шести тысяч метров. Также в нем имеются субмарины — носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов. Наиболее закрытое соединение в вооруженных силах фактически напрямую подчиняется министру обороны.
Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ, в январе этого года 29-я отдельная бригада подводных лодок, которая базируется в Гаджиево (Мурманская область), была «переформатирована» в полноценную дивизию. Это связано с поступлением новой техники.
Формирование 29-й отдельной бригады было начато в 1979 году. Первые АГС она получила в 1981-м. В настоящее время, по данным открытых источников, 29-я дивизия имеет в своем составе уникальные АГС проектов «Кашалот», «Палтус» и «Калитка» (более известен как «Лошарик»). Также она располагает атомной подводной лодкой (АПЛ) «Подмосковье», переоборудованной в носитель для «Палтусов» и «Лошарика».
Преобразование 29-й бригады подводных лодок специального назначения в дивизию, скорее всего, связано с вступлением в строй носителя глубоководных технических средств (ГТС) АПЛ «Подмосковье» и скорой передачей флоту еще носителя ГТС — АПЛ «Белгород», считает
— Только в этой дивизии есть специалисты и оборудование, которые могут обеспечить испытания новых систем подводного оружия, о которых говорил президент, — пояснил специалист. — Одна из задач 29-й дивизии ПЛ — находить после пуска и поднимать со дна экспериментальные образцы техники, потерянные во время испытаний, и обломки ракет после практических морских стрельб. Ведь потенциальные противники очень активно ищут остатки нашего оружия для его изучения. Так что работы хватает, и новые
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— В ее составе будет два, а, возможно, и три носителя. Сейчас в строю «Подмосковье». «Белгород» планируют сдать флоту в 2018—2019 годах. Еще не разрезали на металл «Оренбург», его могут попытаться отремонтировать и вернуть в строй, — отметил эксперт. — Идет обновление парка АГС, которые проходят ремонт и модернизацию. Это всё вписывается в программу освоения Арктики и шельфа Северного Ледовитого океана. Есть также планы развития подводной инфраструктуры.
В числе последних, например, ведение геологоразведки на арктическом шельфе в интересах нефтяных и газодобывающих компаний, поиск затонувших на большой глубине предметов, мониторинг состояния подводных коммуникаций (трубопроводов, линий связи). В 2012 году «Лошарик» участвовал в экспедиции «Арктика-2012» — собирал образцы породы на больших глубинах.
АГС представляют собой специализированные атомные подводные лодки. Проект 1910 «Кашалот» не нуждается в носителе, но работает на глубинах около 1000 м. Более поздняя модификация — 1851 «Палтус». Эти миниатюрные субмарины доставляются к месту проведения работ
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