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00:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Китай предоставит Белоруссии безвозмездную военную помощь

В ходе визита в Минск министра обороны Китая генерал-полковника Вэя Фэнхэ было подписано соглашение о предоставлении Белоруссии безвозмездной военной помощи.

Источник: AP 2018
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«В ходе визита главами белорусского и китайского военных ведомств было подписано соглашение между министерствами обороны Беларуси и Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военной помощи Китаем Беларуси», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии. Подробности соглашения не раскрываются.

«Также намечены дальнейшие перспективные направления белорусско-китайского двустороннего военного сотрудничества в таких сферах как совместная боевая подготовка, военное образование, предоставление безвозмездной военной помощи, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств», — отмечает Минобороны Белоруссии. По итогам встречи министры заявили о наличии значительного потенциала партнерства Белоруссии и Китая в военной и военно-технической областях.

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