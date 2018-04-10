Китай предоставит Белоруссии безвозмездную военную помощь
В ходе визита в Минск министра обороны Китая
В ходе визита в Минск министра обороны Китая
«В ходе визита главами белорусского и китайского военных ведомств было подписано соглашение между министерствами обороны Беларуси и Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военной помощи Китаем Беларуси», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии. Подробности соглашения не раскрываются.
«Также намечены дальнейшие перспективные направления
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