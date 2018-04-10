Китай предоставит Белоруссии безвозмездную военную помощь

«В ходе визита главами белорусского и китайского военных ведомств было подписано соглашение между министерствами обороны Беларуси и Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военной помощи Китаем Беларуси», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии. Подробности соглашения не раскрываются.

«Также намечены дальнейшие перспективные направления белорусско-китайского двустороннего военного сотрудничества в таких сферах как совместная боевая подготовка, военное образование, предоставление безвозмездной военной помощи, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств», — отмечает Минобороны Белоруссии. По итогам встречи министры заявили о наличии значительного потенциала партнерства Белоруссии и Китая в военной и военно-технической областях.