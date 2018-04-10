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01:41 (мск), источник: РИА Новости

Россия обвинила Британию в попытке избавиться от улик по «делу Скрипаля»

ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Появившаяся в СМИ информация о планах сноса зданий, связанных с «делом Скрипаля», подтверждает, что Британия встала на путь уничтожения важных и ценных улик, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.

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В понедельник СМИ сообщили, что дом Скрипаля, паб «The Mill» и ресторан «Zizzi» в Солсбери, где Сергей и Юлия Скрипаль побывали в день своего отравления, будут снесены.

Мы видели подобное (уничтожение улик — ред.) в случае с домашними животными Сергея Скрипаля, скамейкой в парке, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали и так далее.
Представитель посольства России в Лондоне

«С 4 марта британская сторона делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать нашему доступу к уголовному делу. Великобритания не предоставляет никакой информации о ходе расследования и последовательно блокирует доступ российских представителей к таким уликам, как образцы нервнопаралитического вещества, использованного в Солсбери. Несмотря на то, что в России было заведено уголовное дело в отношении отравления Юлии Скрипаль, наши правоохранительные органы лишены возможности получить необходимые доказательства, поскольку их британские коллеги отказываются с ними сотрудничать», — добавил он.

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Дипломат напомнил, что 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД Борис Джонсон выдвинули очень серьезные обвинения в адрес России и что с тех пор прошел уже почти месяц, однако эти утверждения британская сторона фактами так и не подтвердила.

«У нас создается впечатление, что британское правительство умышленно пытается уничтожить все возможные улики, засекретить все остающиеся материалы и тем самым исключить возможность независимого и транспарентного расследования. Такой курс может лишь подорвать авторитет страны и нанести еще больший удар по ее имиджу. Мы требуем внятного публичного объяснения этой позиции», — сказал представитель посольства.

В дипмиссии также добавили, что направили в МИД Великобритании очередную ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть появившиеся в британских СМИ новые подробности по «делу Скрипалей», согласно которым бывшего сотрудника ГРУ и его дочь отравили с помощью геля, нанесенного на ручку входной двери их дома в Солсбери.

Отношения Ррссии и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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