Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Сара Джессика Паркер удивила всех своим образом на вечере
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
Ратаковски, Хилтон и другие звезды на вручении модной премии
Лера Кудрявцева заметно поправилась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
01:51 (мск), источник: ТАСС

NYT: ФБР провела обыск в офисе адвоката Трампа

Агенты спецслужбы изъяли переписку Майкла Коэна с Трампом и документы касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд.

Источник: AP 2018

ТАСС, 10 апреля. Агенты ФБР провели в понедельник обыск в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Они изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Майкла Коэна.

Читайте также
CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России

Разрешение на проведение обыска дала прокуратура Нью-Йорка по запросу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Как полагает газета, обыски, очевидно, не связаны напрямую со следствием, которое ведет Мюллер, но могут быть основаны на информации, которую он узнал и передал нью-йоркским прокурорам.

«Сегодня управление федерального прокурора по нью-йоркскому округу Южный Манхэттен исполнило серию ордеров на обыск и конфисковало конфиденциальные сообщения между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами», — заявил Стивен Райан. «Сотрудники федеральной прокуратуры сообщили мне, что действия в Нью-Йорке, отчасти, были предприняты по поручению управления спецпрокурора Роберта Мюллера», — добавил адвокат.

По словам Райана, Коэн в прошлом передал тысячи документов комитетам Конгресса США, которые также ведут расследование относительно якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы. Как отмечает издание, изучением переписки Трампа и Коэна должна будет заниматься специальная группа агентов, так как в большинстве случаев переписка между адвокатом и клиентом считается конфиденциальной.

Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и бывшей порноактрисой разгорелся после соответствующей публикации в январе в газете The Wall Street Journal. Издание также рассказало, что Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд $130 тыс. для того, чтобы она хранила эту информацию в секрете. В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать это соглашение недействительным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин снял с должностей целый ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Захарова напомнила о неочевидной, но важной детали в деле Скрипалей
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
Китай предоставит Белоруссии военную помощь
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь