NYT: ФБР провела обыск в офисе адвоката Трампа

Источник: AP 2018

ТАСС, 10 апреля. Агенты ФБР провели в понедельник обыск в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Они изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Майкла Коэна.

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Разрешение на проведение обыска дала прокуратура Нью-Йорка по запросу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Как полагает газета, обыски, очевидно, не связаны напрямую со следствием, которое ведет Мюллер, но могут быть основаны на информации, которую он узнал и передал нью-йоркским прокурорам.

«Сегодня управление федерального прокурора по нью-йоркскому округу Южный Манхэттен исполнило серию ордеров на обыск и конфисковало конфиденциальные сообщения между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами», — заявил Стивен Райан. «Сотрудники федеральной прокуратуры сообщили мне, что действия в Нью-Йорке, отчасти, были предприняты по поручению управления спецпрокурора Роберта Мюллера», — добавил адвокат.

По словам Райана, Коэн в прошлом передал тысячи документов комитетам Конгресса США, которые также ведут расследование относительно якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы. Как отмечает издание, изучением переписки Трампа и Коэна должна будет заниматься специальная группа агентов, так как в большинстве случаев переписка между адвокатом и клиентом считается конфиденциальной.