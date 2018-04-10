NYT: ФБР провела обыск в офисе адвоката Трампа
Агенты спецслужбы изъяли переписку Майкла Коэна с Трампом и документы касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд.
Агенты спецслужбы изъяли переписку Майкла Коэна с Трампом и документы касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд.
ТАСС, 10 апреля. Агенты ФБР провели в понедельник обыск в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. Они изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Майкла Коэна.
Разрешение на проведение обыска дала прокуратура
«Сегодня управление федерального прокурора по
По словам Райана, Коэн в прошлом передал тысячи документов комитетам Конгресса США, которые также ведут расследование относительно якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы. Как отмечает издание, изучением переписки Трампа и Коэна должна будет заниматься специальная группа агентов, так как в большинстве случаев переписка между адвокатом и клиентом считается конфиденциальной.
Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и бывшей порноактрисой разгорелся после соответствующей публикации в январе в газете The Wall Street Journal. Издание также рассказало, что Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд $130 тыс. для того, чтобы она хранила эту информацию в секрете. В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать это соглашение недействительным.
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