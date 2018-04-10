Москва и Вашингтон ищут средство от отсрочки
Владимир Путин и Дональд Трамп хотят встретиться, но не имеют возможности.
Владимир Путин и Дональд Трамп хотят встретиться, но не имеют возможности.
В пятницу, 12 апреля, в Сенате США должны состояться слушания по поводу утверждения бывшего главы ЦРУ Майка Помпео в должности госсекретаря. По словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту, после этого внешнеполитические ведомства США и РФ смогут заняться подготовкой встречи двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом источник «Ъ», близкий к Кремлю, признал, что в условиях нынешней конфронтации созвать полноценный двусторонний саммит будет «непросто», и не исключил, что главы государств встретятся только в конце года — «на полях» встречи лидеров стран G20 в Аргентине.
Несмотря на сопротивление ряда сенаторов, серьезных проблем с утверждением Майка Помпео в должности госсекретаря не ожидается. После того как он официально займет новый пост, внешнеполитические ведомства США и РФ, по словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту, смогут приступить к организации встречи двух президентов.
Напомним, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести такую встречу в ходе их последнего телефонного разговора, состоявшегося 20 марта. В ходе тех переговоров президент США поздравил своего российского коллегу с переизбранием, а также, как сообщил позже помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, предложил ему приехать в Вашингтон. При этом, по словам источника «Ъ», близкого к Кремлю, Дональд Трамп также дал понять: он будет готов нанести визит в Москву, если до этого Владимир Путин посетит американскую столицу.
На брифинге в минувшую пятницу представитель Белого дома Сара Сандерс заверила журналистов, что американский лидер все еще настроен на встречу с Владимиром Путиным, несмотря на введенные несколькими часами ранее новые жесткие санкции в отношении России. Напомним, «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой», Минфин США внес в черный список 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.
На вопрос журналиста, означают ли новые санкции, что встречи президентов не будет, Сара Сандерс ответила: «Нет, совсем нет. Мы продолжаем… Как говорил президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от тех действий, которые предпримет Россия. Но в то же время президент продолжит занимать жесткую позицию, пока мы не увидим изменений. Мы продолжим работать над тем, чтобы в
В июле прошлого года они провели двухчасовую встречу «на полях» саммита G20 в Гамбурге, а в ноябре вкратце пообщались на саммите АТЭС в Дананге. Источник «Ъ», близкий к Кремлю, говорит: в нынешней ситуации, ставшей еще более напряженной за последние месяцы, организовать отдельную двустороннюю встречу президентов в США, России или в третьей стране будет «непросто».
Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил в интервью «Ъ»: «Встреча (президентов.— “Ъ”) может состояться при условии, что мы сможем добиться прогресса в наших отношениях». Он сказал, что саммит должен быть «содержательным», и при этом дал понять: многое в
Исполнительный директор Центра национальных интересов (Вашингтон) Пол Сондерс сомневается, что встречу двух президентов удастся созвать в ближайшие месяцы. «Учитывая нынешнюю атмосферу в отношениях, а также крайне напряженную ситуацию вокруг Сирии, такой сценарий представляется мне маловероятным», — сказал он «Ъ».
Такого же мнения придерживается заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. По его словам, не способствуют полномасштабному саммиту двух президентов «негативная динамика в
Ранее американские СМИ писали, что приглашение Владимира Путина в Вашингтон было личной инициативой Дональда Трампа. «И она всецело укладывается в логику его подходов к внешней политике, нацеленных на заключение сделок, — сказал “Ъ” Дмитрий Суслов.— Многое будет зависеть от способности Дональда Трампа настоять на своем. А также от того, будет ли глава Белого дома убежден, что встреча с Владимиром Путиным позволит ему заявить о достижении практических внешнеполитических результатов и не приведет ли она к усугублению его внутриполитических проблем». По мнению эксперта, скорее всего президенты будут просто чаще говорить по телефону. «Сохранение тесного контакта на личном уровне крайне важно для предотвращения войны, а нынешняя ситуация чревата именно этим», — полагает он.
Источник «Ъ», близкий к Кремлю, тем не менее отмечает: до конца года Владимир Путин и Дональд Трамп увидятся, даже если отдельного саммита не будет. Как ожидается, оба лидера примут участие в саммите G20, который состоится 30 ноября—1 декабря в столице Аргентины.
Елена Черненко
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