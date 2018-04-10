Москва и Вашингтон ищут средство от отсрочки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу, 12 апреля, в Сенате США должны состояться слушания по поводу утверждения бывшего главы ЦРУ Майка Помпео в должности госсекретаря. По словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту, после этого внешнеполитические ведомства США и РФ смогут заняться подготовкой встречи двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом источник «Ъ», близкий к Кремлю, признал, что в условиях нынешней конфронтации созвать полноценный двусторонний саммит будет «непросто», и не исключил, что главы государств встретятся только в конце года — «на полях» встречи лидеров стран G20 в Аргентине.

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Несмотря на сопротивление ряда сенаторов, серьезных проблем с утверждением Майка Помпео в должности госсекретаря не ожидается. После того как он официально займет новый пост, внешнеполитические ведомства США и РФ, по словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту, смогут приступить к организации встречи двух президентов.



Напомним, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести такую встречу в ходе их последнего телефонного разговора, состоявшегося 20 марта. В ходе тех переговоров президент США поздравил своего российского коллегу с переизбранием, а также, как сообщил позже помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, предложил ему приехать в Вашингтон. При этом, по словам источника «Ъ», близкого к Кремлю, Дональд Трамп также дал понять: он будет готов нанести визит в Москву, если до этого Владимир Путин посетит американскую столицу.



На брифинге в минувшую пятницу представитель Белого дома Сара Сандерс заверила журналистов, что американский лидер все еще настроен на встречу с Владимиром Путиным, несмотря на введенные несколькими часами ранее новые жесткие санкции в отношении России. Напомним, «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой», Минфин США внес в черный список 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.

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На вопрос журналиста, означают ли новые санкции, что встречи президентов не будет, Сара Сандерс ответила: «Нет, совсем нет. Мы продолжаем… Как говорил президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от тех действий, которые предпримет Россия. Но в то же время президент продолжит занимать жесткую позицию, пока мы не увидим изменений. Мы продолжим работать над тем, чтобы в какой-то момент встреча с Владимиром Путиным состоялась».

У Владимира Путина и Дональда Трампа полноценного двустороннего саммита до сих пор не было.

В июле прошлого года они провели двухчасовую встречу «на полях» саммита G20 в Гамбурге, а в ноябре вкратце пообщались на саммите АТЭС в Дананге. Источник «Ъ», близкий к Кремлю, говорит: в нынешней ситуации, ставшей еще более напряженной за последние месяцы, организовать отдельную двустороннюю встречу президентов в США, России или в третьей стране будет «непросто».



Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил в интервью «Ъ»: «Встреча (президентов.— “Ъ”) может состояться при условии, что мы сможем добиться прогресса в наших отношениях». Он сказал, что саммит должен быть «содержательным», и при этом дал понять: многое в российско-американских отношениях будет зависеть от того, не будет ли со стороны Москвы вмешательства в намеченные на 6 ноября промежуточные выборы в Конгресс. Напомним, власти США обвиняют российские спецслужбы в попытке манипулирования мнением американских избирателей на президентских выборах 2016 года, при этом сразу несколько комиссий расследуют версию о возможном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.