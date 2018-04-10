Виталий Веркеенко: Я увидел друзей с другой стороны

«Если говорить о рациональном, то трудным было разобраться в перипетиях бюджета, что меня удивило. Это было действительно очень сложно для понимания не с точки зрения компетенции, а как такое могло произойти. Разберемся. И о личном. Чего я боялся и что случилось. У меня много друзей. Но личные интересны и интересы друзей я не поставлю выше общественности. Я увидел друзей с другой стороны. Я не хочу разочаровываться в людях», — рассказал Виталий Веркеенко.