Виталий Веркеенко: Я увидел друзей с другой стороны
Мэр Владивостока в прямом эфире радио «Лемма».
Мэр Владивостока в прямом эфире радио «Лемма».
Глава Владивостока Виталий Веркеенко 10 апреля в прямом эфире радио «Лемма» ответил на вопрос, что было для него самым трудным за несколько месяцев работы в должности, сообщает корреспондент РИА VladNews.
«Если говорить о рациональном, то трудным было разобраться в перипетиях бюджета, что меня удивило. Это было действительно очень сложно для понимания не с точки зрения компетенции, а как такое могло произойти. Разберемся. И о личном. Чего я боялся и что случилось. У меня много друзей. Но личные интересны и интересы друзей я не поставлю выше общественности. Я увидел друзей с другой стороны. Я не хочу разочаровываться в людях», — рассказал Виталий Веркеенко.
Отметим, что любой житель Приморья может задать вопрос главе города в прямом эфире.
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