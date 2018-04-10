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03:33 (мск), источник: VLADNEWS

Виталий Веркеенко: Я увидел друзей с другой стороны

Мэр Владивостока в прямом эфире радио «Лемма».

Источник: VLADNEWS

Глава Владивостока Виталий Веркеенко 10 апреля в прямом эфире радио «Лемма» ответил на вопрос, что было для него самым трудным за несколько месяцев работы в должности, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Если говорить о рациональном, то трудным было разобраться в перипетиях бюджета, что меня удивило. Это было действительно очень сложно для понимания не с точки зрения компетенции, а как такое могло произойти. Разберемся. И о личном. Чего я боялся и что случилось. У меня много друзей. Но личные интересны и интересы друзей я не поставлю выше общественности. Я увидел друзей с другой стороны. Я не хочу разочаровываться в людях», — рассказал Виталий Веркеенко.

Отметим, что любой житель Приморья может задать вопрос главе города в прямом эфире.

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