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03:26 (мск), источник: РИА Новости

Трамп: у США есть много военных вариантов ответа на «химатаку» в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии.

Источник: Reuters

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за химатаку, Трамп сообщил, что этот вопрос «проясняется». «Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы (на этот счет)», — сказал американский президент.

«У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», — отметил Трамп.

Американский президент сообщил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина.

Трамп заявил, что США обладают «самыми великими вооруженными силами в мире». «Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена вблизи Дамаска», — сообщил Трамп, отметив при этом, что ответ будет дан «решительный».

Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили, что посетили город Дума и опросили местных врачей, которые заявили, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления. Врачи Сирийского Красного креста и Полумесяца также не подтвердили сообщения о поступлении больных с признаками химического отравления. Офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями — они тоже «ничего не знали о применении против них химического оружия».

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