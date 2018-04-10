США готовят удар по Сирии

Источник: AP 2018

Она отмечает, что перед встречей с военным руководством президент Дональд Трамп заявил журналистам, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию «быстрого решения».

Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда — не скажу. Дональд Трамп

Перед совещанием с членами своего кабинета, на котором обсуждался ответ Вашингтона на сообщения о применении химоружия, Трамп подчеркнул: «Мы не можем допускать такие зверства, как эти. Мы примем важное решение в течение ближайших 24 или 48 часов».

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В то же время, Трамп отметил, отвечая на вопрос о том, кто должен отвечать за химическую атаку, что «это выясняется», однако добавил, что на этот вопрос «уже есть хорошие ответы».

Он заявил, что у США «много вариантов ответа, военных», пообещав, что об этом станет известно «очень скоро, но, возможно, уже постфактум».

Wall Street Journal отмечает, что, «по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США выдвигается к сирийскому побережью».