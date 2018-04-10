Си Цзиньпин: Китай не будет поддерживать положительный торговый баланс и увеличит импорт
Председатель КНР добавил, что его страна понизит в этом году пошлины на импортные автомобили, а также сборы на другие товары.
Председатель КНР добавил, что его страна понизит в этом году пошлины на импортные автомобили, а также сборы на другие товары.
БОАО /Китай/, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая не ставит своей целью поддержание положительного торгового баланса и планирует увеличить национальный импорт. Об этом во вторник на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай не стремится к положительному торговому балансу. Мы искренне желаем увеличить импорт и достичь более сбалансированного международного платежного баланса», — сказал он.
В этом году мы в значительной степени понизим ввозные пошлины на импортные автомобили, а также сборы на другие товары. Мы будем трудиться для того, чтобы увеличить импорт конкурентных товаров, в которых нуждается наш народ.
В последние несколько месяцев отношения Китая и США значительно ухудшились
Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.
В четверг Министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.
Усиление открытости рынков
Китай в ближайшие годы предпримет целый ряд мер по усилению открытости рынков, снимет ряд ограничений на инвестиции, в области финансов и производства, добавил Си Цзиньпин.
«Китай еще значительнее откроет рынки, особенно в сфере финансов и страхования, снимет ограничения на инвестиции, [ограничения] в области производства, в частности в автомобилестроении, мы ужесточим меры в сфере защиты интеллектуальной собственности», — отметил он.
Азиатский экономический форум проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях и внимательно следит за проходящими здесь дискуссиями.
На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира. В Боао прибыли президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Австрии Александер Ван дер Беллен,
Церемония открытия ключевой части форума состоялась на третий день проведения тематических сессий. Председатель КНР Си Цзиньпин в статусе главы государства прибыл в Боао в третий раз.
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