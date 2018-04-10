Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
06:45 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин: Китай не будет поддерживать положительный торговый баланс и увеличит импорт

Председатель КНР добавил, что его страна понизит в этом году пошлины на импортные автомобили, а также сборы на другие товары.

Источник: AP 2018

БОАО /Китай/, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство Китая не ставит своей целью поддержание положительного торгового баланса и планирует увеличить национальный импорт. Об этом во вторник на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай не стремится к положительному торговому балансу. Мы искренне желаем увеличить импорт и достичь более сбалансированного международного платежного баланса», — сказал он.

В этом году мы в значительной степени понизим ввозные пошлины на импортные автомобили, а также сборы на другие товары. Мы будем трудиться для того, чтобы увеличить импорт конкурентных товаров, в которых нуждается наш народ.
Си Цзиньпин
Председатель КНР

В последние несколько месяцев отношения Китая и США значительно ухудшились из-за противоречий в торгово-экономической сфере. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится большой внешнеторговый дефицит в торговле с КНР, достигший, по его словам, $500 млрд.

Читайте также
США и Китай на пороге торговой войны. Обобщение

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг Министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.

Усиление открытости рынков

Китай в ближайшие годы предпримет целый ряд мер по усилению открытости рынков, снимет ряд ограничений на инвестиции, в области финансов и производства, добавил Си Цзиньпин.

«Китай еще значительнее откроет рынки, особенно в сфере финансов и страхования, снимет ограничения на инвестиции, [ограничения] в области производства, в частности в автомобилестроении, мы ужесточим меры в сфере защиты интеллектуальной собственности», — отметил он.

Читайте также
Торговое противостояние: чего на самом деле добиваются Китай и США

Азиатский экономический форум проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях и внимательно следит за проходящими здесь дискуссиями.

На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира. В Боао прибыли президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, премьер-министры Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, с которыми высшее руководство Китая обсуждает важные торгово-экономические и политические проблемы.

Церемония открытия ключевой части форума состоялась на третий день проведения тематических сессий. Председатель КНР Си Цзиньпин в статусе главы государства прибыл в Боао в третий раз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин снял с должностей целый ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Захарова напомнила о неочевидной, но важной детали в деле Скрипалей
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
США готовятся нанести удар по Сирии
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь