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08:33 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников поручил вернуть фан-зону ЧМ-2018 на набережную

Выполнить все мероприятия по обеспечению безопасности Михайловской набережной для проведения трансляций матчей чемпионата мира по футболу распорядился руководитель региона Андрей Травников. Глава области подчеркнул, что переносить площадку для трансляций летом в ЛДС «Сибирь» не нужно.

Готовность к проведению мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, рассматривалась 9 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области.

«Место, которое мы предполагаем на Михайловской набережной использовать для периодических массовых мероприятий, требуется оборудовать элементами безопасности — видеонаблюдением, — заявил Андрей Травников. — Возможно, необходимо иметь больший запас ограждений, металлодетекторов. Просьба определить перечень таких средств и их стоимость. Стоит отметить, что при подготовке проектной документации мэрии города надо было сразу закладывать оборудование этой площадки камерами видеонаблюдения».

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Глава области подчеркнул, что переносить площадку для трансляций летом в помещение, в том числе и в ЛДС «Сибирь», не нужно. «К июню мы должны выполнить тот набор мероприятий, чтобы у нас были возможности для организации фан-зоны именно там, где она была запланирована проектом — на Михайловской набережной», — добавил врио губернатора.

Михайловская набережная была почему-то забракована мэрией в качестве площадки для массового просмотра предстоящего чемпионата мира. Новосибирск не входит в число11 городов России, где пройдут матчи с 14 июня по 15 июля, однако горожанам обещали сделать специальную фан-зону на набережной.

«Фан-зона — это определенные правила безопасности. Я не участвовал в принятии этого решения, — сказал мэр Анатолий Локоть. — Я себя не отношу к активным болельщикам футбола. Я больше болею за хоккей и мини-футбол. Тем не менее, у нас есть те, кто интересуется футболом, уверен, что мы все-таки все сделаем, что намечали, и открытие чемпионата мира покажем на набережной».

Добавим, что Андрей Травников приказал выработать дополнительные предупредительные меры безопасности при проведении предстоящих майских праздников. Ближайшие крупные массовые мероприятия в регионе пройдут с 1 по 9 мая.

«В период предстоящих майских праздничных и выходных дней запланировано значительное количество различных массовых общественных, политических, культурных и спортивных мероприятий, что обуславливает необходимость выработки дополнительных предупредительно-профилактических мер по обеспечению безопасности их проведения», — сказал Андрей Травников.

Для обеспечения безопасности мероприятий будут задействованы силы ГУ МВД России по Новосибирской области, Росгвардии, народных дружин. Предполагается использование арочных металлодетекторов, расстановка ограждения в местах с массовым пребыванием людей. В настоящее время ведется межведомственная профилактическая и подготовительная работа к проведению майских праздничных мероприятий.

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