Андрей Травников поручил вернуть фан-зону ЧМ-2018 на набережную

Готовность к проведению мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, рассматривалась 9 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области.

«Место, которое мы предполагаем на Михайловской набережной использовать для периодических массовых мероприятий, требуется оборудовать элементами безопасности — видеонаблюдением, — заявил Андрей Травников. — Возможно, необходимо иметь больший запас ограждений, металлодетекторов. Просьба определить перечень таких средств и их стоимость. Стоит отметить, что при подготовке проектной документации мэрии города надо было сразу закладывать оборудование этой площадки камерами видеонаблюдения».

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Глава области подчеркнул, что переносить площадку для трансляций летом в помещение, в том числе и в ЛДС «Сибирь», не нужно. «К июню мы должны выполнить тот набор мероприятий, чтобы у нас были возможности для организации фан-зоны именно там, где она была запланирована проектом — на Михайловской набережной», — добавил врио губернатора.

Михайловская набережная была почему-то забракована мэрией в качестве площадки для массового просмотра предстоящего чемпионата мира. Новосибирск не входит в число11 городов России, где пройдут матчи с 14 июня по 15 июля, однако горожанам обещали сделать специальную фан-зону на набережной.

«Фан-зона — это определенные правила безопасности. Я не участвовал в принятии этого решения, — сказал мэр Анатолий Локоть. — Я себя не отношу к активным болельщикам футбола. Я больше болею за хоккей и мини-футбол. Тем не менее, у нас есть те, кто интересуется футболом, уверен, что мы все-таки все сделаем, что намечали, и открытие чемпионата мира покажем на набережной».

Добавим, что Андрей Травников приказал выработать дополнительные предупредительные меры безопасности при проведении предстоящих майских праздников. Ближайшие крупные массовые мероприятия в регионе пройдут с 1 по 9 мая.

«В период предстоящих майских праздничных и выходных дней запланировано значительное количество различных массовых общественных, политических, культурных и спортивных мероприятий, что обуславливает необходимость выработки дополнительных предупредительно-профилактических мер по обеспечению безопасности их проведения», — сказал Андрей Травников.