Тулеев возглавит парламент Кузбасса

Источник: РИА "Новости"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Новым председателем Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) на внеочередной сессии избран депутат Аман Тулеев, сообщил корреспондент «Интерфакса» во вторник.

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Кандидатуру Тулеева внес руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Апарин. В ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов проголосовали за Тулеева, который являлся единственным кандидатом на пост спикера.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора Тулеева, покинувшего свой пост 1 апреля после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», на пост председателя Совета народных депутатов. В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не поддержал эту идею, заявив: «Я считаю, это неправильно, и думаю — люди просто не поймут такого решения».

Также сообщалось, что Кремль не намерен вмешиваться в решение вопроса о возможности выдвижении Тулеева на пост председателя регионального Совета народных депутатов.