Тулеев возглавит парламент Кузбасса
Бывший губернатор занял новую должность сразу после отставки.
Бывший губернатор занял новую должность сразу после отставки.
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Новым председателем Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) на внеочередной сессии избран депутат Аман Тулеев, сообщил корреспондент «Интерфакса» во вторник.
Кандидатуру Тулеева внес руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Апарин. В ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов проголосовали за Тулеева, который являлся единственным кандидатом на пост спикера.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение
Также сообщалось, что Кремль не намерен вмешиваться в решение вопроса о возможности выдвижении Тулеева на пост председателя регионального Совета народных депутатов.
Аман Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области президенту РФ вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора назначен Сергей Цивилев.
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