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13:41 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: задача нового закона о СМИ — защитить людей от деструктивной информации

10 апреля, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Задача нового закона о средствах массовой информации — защитить людей от деструктивной информации.

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, глава государства отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ.

В частности речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. При этом сам закон, подчеркнул Александр Лукашенко, призван «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».

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