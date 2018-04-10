Лукашенко: задача нового закона о СМИ — защитить людей от деструктивной информации
10 апреля, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Задача нового закона о средствах массовой информации — защитить людей от деструктивной информации.
10 апреля, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Задача нового закона о средствах массовой информации — защитить людей от деструктивной информации.
Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами массовой информации, глава государства отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ.
В частности речь идет о развитии отечественного контента на телевидении. При этом сам закон, подчеркнул Александр Лукашенко, призван «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».
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