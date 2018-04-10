Андрей Травников прокомментировал свое участие в выборах губернатора

Сегодня, 10 апреля, во время пресс-конференции в региональном правительстве руководителю региона был задан вопрос о перспективах его участия в выборах губернатора Новосибирской области, которые должны состояться осенью этого года.

«Понятно, для кого-то выборная кампания — это по-настоящему «трудовая страда», а для меня это период, когда вынужден отвлекаться от решения социально-экономических вопросов, и заниматься решением, в том числе, политических вопросов, — сказал Андрей Травников. — Поэтому я сегодня наслаждаюсь паузой между двумя политическими сезонами и не тороплюсь, чтобы очередной (политический) сезон стартовал пораньше.

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Я понимаю, что любые мои комментарии и заявления могут это спровоцировать, поэтому, всему свое время. Сегодня, еще раз повторяю, стараюсь воспользоваться ситуацией и уделить больше времени для реализации тех проектов, которые уже инициированы. Их действительно много, они требуют внимания. И если ситуацию упустить, то можно часть из них отбросить как минимум на год — на период формирования очередного бюджетного года. Я могу перечислить те проекты, которые требуют немедленных действий, решений".

В числе таких проектов, по мнению Андрея Травникова, — строительство спортивных объектов, метрополитен в Новосибирске, проект «Городская электричка», развитие отрасли переработки сельхозпродукции и большой проект, по которому поставлены жесткие сроки — развитие Новосибирского научного центра.